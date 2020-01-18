المجالي رئيسا لجامعة الزيتونة وحمدان للزرقاء

وطنا اليوم-عمان:اتخذ مجلس التعليم العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/2020 عددا من القرارات جاءت على النحو التالي

● "الموافقة على تعيين (الأستاذ الدكتور محمد احمد محمد المجالي) رئيساً لجامعة الزيتونة الأردنية لمدة أربع سنوات.

● الموافقة على تعيين (الأستاذ الدكتور جهاد محمد حمدان) رئيساً لجامعة الزرقاء لمدة أربع سنوات

● "الموافقة للجامعة الأميركية في مادبا على تغيير مسمى برنامج البكالوريوس بتخصص (علم البيانات) ليصبح (علم البيانات والذكاء الاصطناعي)".

● الموافقة على ايقاف القبول في برنامج البكالوريوس بتخصص (نظم المعلومات الحاسوبية) في جامعة البتراء بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2019/2020) شريطة الاستمرار بتحقيق معايير الاعتماد الخاص للتخصص لحين تخريج كافة الطلبة الملتحقين فيه

● الموافقة على الغاء تجميد برنامج البكالوريوس بتخصص (تخطيط وتصميم المدن) في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية شريطة التقدم بطلب اعتماد خاص للتخصص قبل بدء التدريس فيه.

● المصادقة على التقرير نصف السنوي لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي لجامعة جدارا للعام 2019