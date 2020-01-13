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جامعة البترا و"كلنا الأردن" تطلقان حملة خيرية في ناعور
وطنا اليوم-عمان:نظمت كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة البترا حملة خيرية لتوزيع أغطية في منطقة ناعور بالتعاون مع جمعية كلنا الأردن، وجمعت التبرعات من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة ضمن أنشطة خدمة المجتمع، وقالت منسقة الحملة الدكتورة سوزان عيسى إن هدف الحملة هو "رسم البسمة على وجوه المحتاجين والتأكيد على تكاتف أبناء المجتمع، وقد لاقت الحملة استجابة من أصحاب القلوب التي تحب العطاء".
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