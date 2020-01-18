وطنا اليوم-عمان:افتتح رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا ورشة عمل المجلس الثقافي البريطاني بعنوان "القيادة والإدارة"، والتي عقدت في جامعة البترا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن برنامج تدريب الأكاديميين في بداية حياتهم المهنية في الجامعات الأردنية

وأكد المولا أهمية القيادة والإدارة في تطوير الأكاديميين، قائلا "هذه الدورة على جانب كبير من الأهمية، حيث أنها تمكن أعضاء هيئة التدريس من النهوض بدور قيادي إداري إلى جانب دورهم المقدس والمعهود".

يذكر أن المجلس الثقافي البريطاني أطلق سلسلة من الورش التدريبية، ضمن مشاريع التعليم العالي تهدف إلى بناء قدرات الأكاديميين في بداية حياتهم المهنية في الجامعات الأردنية في مجالات التدريس الحديث، والتميز في البحث العلمي بالإضافة إلى المشاركة والقيادة، وهو ما تتضمنه أولويات وأهداف كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الثقافي البريطاني التي تُعنى بتطوير التعليم الأكاديمي ومعطياته بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025).







