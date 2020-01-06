الرئيسية | شباب و جامعات المركز الأول لطلبة جامعة عمان الأهلية في مسابقة مشاريع التخرج السنوية لنقابة المهندسين الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:فاز طلبة تخصص الهندسة الطبية في جامعة عمان الأهلية بالمركز الأول على جميع الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في مسابقة مشاريع التخرج السنوية والتي تنظمها نقابة المهندسين الأردنيين – شعبة الهندسة الكهربائية، المشروع الفائز (التحكم بكرسي كهربائي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام إشارات حيوية متعددة) والتي تقوم فكرته على اختراع كرسي كهربائي متحرك يخدم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ويعمل بناءً على أوامر مختلفة توفر للمرضى المصابين بالشلل سهولة التحرك دون مساعدة باستخدام بعض أجزاء من جسدهم او حواسهم والتي تصدر أوامر الى حساسات الكترونية تقوم بالتحكم بمحركات الكرسي الموجودة فيه.

الطلبة الذين قدموا المشروع هم: طلال طباع، مصطفى أبو ذوابة، محمد قمحية ومؤمن الخاوندي، فيما أشرف عليهم الدكتور جمال إبراهيم النابلسي.

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