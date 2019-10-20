الرئيسية | شباب و جامعات عمان الاهلية تستضيف بطولة الحسن الدولیة للتایكواندو "7-9" الشهرالمقبل

وطنا اليوم-عمان:تستضيف جامعة عمان الاھلیة خلال الفترة من (7-9 ) شباط المقبل بطولة الحسن الدولیة للتایكواندو .

وقال المدیر الفني للمنتخبات الوطنیة فارس العساف، ان عدد اللاعبین المشاركین في البطولة وصل الى (200( لاعب ولاعبة یمثلون ثمانیة دول منھا: الیونان، تركیا، ایطالیا، مصر،السعودیة الى جانب الاردن المستضیف وقد یرتفع العدد الى أكثر من (500) من اللاعبين .

وتقام تدریبات المنتخب الوطني باشراف العساف ومساعده المدرب الوطني نبیل طلال، ویشارك فیھا جمیع لاعبي ولاعبات المنتخب الذین فازوا بالقاب أوزانھم في التصفیة التي اقامھا الاتحاد مؤخرا وھم: صالح الشرباتي ت 80كغم،، حمزة قطان فوق 87كغم،، لؤي احمیدان ت54كغم، زید الحلواني ت

58كغم، أنس الصادق ت 87كغم، محمد عثمان ت 63 كغم، وزید مصطفى ت68كغم، فھد عمار ت 74 كغم، بانا

ضراغمة ت49 كغم، نتالي الحمیدي ت62 كغم، جوانا الصادق ت 67 كغم، عائشة السدة فوق 73 كغم، أنوار

الزیود ت46كغم، رھف كمال 73 كغم،یارا م?مد ت 53 كغم وحلا تیسیر ت 57 كغم.

ويذكر ان لاعب "عمان الاهلية" صالح الشرباتي كان قد فاز بذهبية بطولة الجائزة الكبرى عالميا في بلغاريا / صوفيا بعد فوزه المثير في النهائي على اللاعب المصري سيف عيسى بنتيجة 12-10 في 20-10-2019.

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