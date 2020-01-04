جامعة فيلادلفيا تفتتح المعرض الفن التشكيلي لطلبة قسمي التصميم الداخلي والجرافيكي

وطنا اليوم-عمان:تحت رعاية الاستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم أفتتح المعرض الفني لقسمي التصميم الجرافيكي والداخلي في صالة متعددة الأغراض بإشراف المدرسة ايمان البطاينة والمدرسة ايناس درادكة .

وقد قام مستشار الجامعة والحضور بجولة في أرجاء المعرض الذي ضم عدداً من الأعمال الفنية التي صاغتها أنامل طلبة القسمين وعبر المستشار عن مدى سعادته بمستوى الطلبة متمنياً لهم التقدم والنجاح ، كما أبدى رئيس الجامعة أعجابه بالمستوى الفني للطلبة وأن الجامعة تعمل على دعم المواهب الفنية للطلبة .

واشتمل المعرض على لوحات وأعمال تمثل مختلف التقنيات الفنية وقد رسمت بطرق واساليب تمثل اغلب المدارس الفنية المعروفة , وجاءت اللوحات معبرة عن مشاعر الطلبة المشاركين حول مواضيع مختلفة.

وحضر اللقاء الاستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب رئيس الجامعة و الاستاذ الدكتور محمد عبيد الله عميد كلية الآداب والفنون وعدد من العمداء و أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة.







