جامعة فيلادلفيا تكرم الطلبة الفائزين في البطولات الرياضية

وطنا اليوم-عمان:ضمن نشاطات عمادة شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا أقامت دائرة النشاطات الرياضية بطولة الجامعة المفتوحة للطلبة في لعبة كرة القدم وكرة الطاولة والريشة الطائرة للطلاب والطالبات على حد سواء حيث أقيمت المباراة النهائية في كرة القدم التي أسفرت عن فوز فريق كلية الهندسة على فريق تفاهم كلية الصيدلة بالركلات الترجيح بنتيجة ( 2-1 ), وعلى هامش اللقاء توج رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الجامعة المفتوحة في كرة القدم وكرة الطاولة والريشة الطائرة .

والجدير بالذكر أن عمادة شؤون الطلبة من خلال دائرة النشاطات الرياضية تهدف إلى تفعيل النشاطات الطلابية وإتاحة الفرصة لكافة الطلبة في المشاركة بالبرامج التي تنظمها والأنشطة المختلفة التي تسهم في صقل شخصياتهم ، وتعزز مواهبهم منطلقة في ذلك من رؤية الجامعة ورسالتها المرتكزتين على الاهتمام بالطلبة من النواحي العلمية و الثقافية و الرياضية .

حضر اللقاء عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومدراء الدوائر و حشد كبير من الطلبة.







