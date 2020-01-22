الرئيسية | شباب و جامعات فيلادلفيا تستضيف ملتقى القصاصين الشباب السابع

وطنا اليوم-عمان:برعاية معالي مستشار الجامعة الأستاذ الدكتور مروان كمال يقيم قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة فيلادلفيا ملتقى القصاصين الشباب السابع يوم الأثنين 20/1/2020 الساعة العاشرة في كلية الآداب والفنون ومشاركة عدد من القصاصين الشباب من مختلف الجامعات الأردنية والجدير بالذكر أن ضيف شرف الملتقى لهذا العام "القاص محمد خليل".



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