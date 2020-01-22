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فيلادلفيا تستضيف ملتقى القصاصين الشباب السابع
وطنا اليوم-عمان:برعاية معالي مستشار الجامعة الأستاذ الدكتور مروان كمال
يقيم قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة فيلادلفيا
ملتقى القصاصين الشباب السابع يوم الأثنين 20/1/2020 الساعة العاشرة
في كلية الآداب والفنون ومشاركة عدد من القصاصين الشباب من مختلف الجامعات الأردنية
والجدير بالذكر أن ضيف شرف الملتقى لهذا العام "القاص محمد خليل".
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