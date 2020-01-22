رسالة ماجستير بجامعة البترا لاستغلال ورق الزيتون لتنقية مياه الشرب من المعادن السامة

وطنا اليوم-عمان:أشادت مديرة صندوق دعم البحث العلمي في الصناعة التابع لصندوق دعم البحث العلمي ريما راس بنتائج رسالة ماجستير قدمها الصيدلاني وسيم مهيوب في جامعة البترا لتقنية تعتمد على استغلال أوراق الزيتون للتخلص من الرصاص السام في مياه الشرب.

واعتبرت راس أن البحث يفتح الباب أمام مشاريع تطبيقية واعدة، مشيرة إلى أن موضوع الرسالة العلمي يندرج ضمن الأولويات الوطنية بهدف استغلال الموارد المحلية المتوفرة في الأردن لإيجاد منتجات ذات قيمة عالية وكفاءة تساعد على حل مشكلات وطنية تخص قطاع البيئة والمياه.

وناقش مهيوب رسالته أمام لجنة من المتخصصين ضمت المشرف على الرسالة الدكتور فيصل العكايلة المشرف المشارك الدكتور مياس الريماوي والممتحنين الدكتور ماجد فضة، والدكتور عبد المنعم طويق وممتحن خارجي من الجامعة الأردنية الدكتور خالد أعيدة.

وقدم مهيوب في رسالته طريقة تطوير مادة لفلترة مياه الشرب وتنظيفها من المعادن الثقيلة السامة مثل الرصاص. عبر معالجة ورق الزيتون لزيادة قدرتها على امتصاص الرصاص بسرعة كبيرة وبكفاءة عالية.

وأشاد الدكتور نضال حسين من كلية الهندسة في جامعة البترا بنتائج الرسالة مؤكدًا أهمية تطوير البحث والوصول إلى تطبيقات ومنتجات ملموسة بناء على هذه الدراسة.

وعمل الباحث على معالجة أوراق الزيتون وتحويلها إلى أقراص غير قابلة للتفتت، ثم وضعها في مياه للشرب تحتوي على الرصاص السام، وأثبتت الفحوصات المخبرية أن الأقراص كانت قادرة على امتصاص الرصاص من المياه بسرعة وتنقيتها، وهو ما يعد بحسب المشرفين على الرسالة مقدمة لاستخدام المواد الجديدة لإنتاج فلاتر لتنقية مياه الشرب من المعادن الثقيلة.

وحضر المناقشة عميد كلية الصيدلة في جامعة البترا الدكتور إبراهيم الأدهم إلى جانب عدد من أساتذة الكلية وطلبة الماجستير.