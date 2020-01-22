جامعة البترا تقيم معرضًا بالتعاون مع رابطة الفنانين التشكيليين

وطنا اليوم-عمان:افتتح نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور تيسر ابوعرجة بناية عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مروان المولا معرض رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين بالتعاون مع قسم التصميم الداخلي بكلية العمارة بحضور رئيس الرابطة الفنان كمال أبو حلاوة وعدد من الفنانين.

شارك في المعرض ستة وسبعون فنانًا من أعضاء الرابطة وضم مائة وخمسون عملا فنيًا من منحوتات خشبية، ويأتي المعرض ضمن برنامج مشترك بين قسم التصميم الداخلي بجامعة البترا ورابطة الفنانين التشكيليين الأردنية لتفعيل بنود اتفاقيه الفن بين الطرفين اشرف عليه من الجامعة د ميادة الحيالي. وفي نهاية المعرض سلم نائب الرئيس درع تكريمي لرئيس الرابطة كمال ابوحلاة







