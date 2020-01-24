المولا: 258 امرأة تشغل مناصب أكاديمية وإدارية في جامعة البترا

وطنا اليوم-عمان:أشار رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا إلى أن عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب أكاديمية وإدارية في جامعة البترا يبلغ مئتان وثمانية وخمسون امرأة، بينهن مئة وسبع نساء في الهيئة الأكاديمية، ومئة وواحدة وخمسون امرأة في الهيئة الإدارية منهن ثلاث نساء يشغلن منصب عميد بالإضافة إلى دكتورة في منصب مساعد الرئيس للتعاون الدولي.

جاءت تصريحات المولا خلال رعايته ورشة عمل بعنوان "تمكين المرأة الاكاديمية: القدرة والمساواة والاستدامة في جامعات منطقة البحر المتوسط نحو تحقيق أجندة عام 2030"، نظمها مكتب التعاون الدولي في الجامعة للتعريف بالمشروع الأوروبي "إيراسمس" لتمكين المرأة في المجال الأكاديمي.

وأشار المولا إلى أن تمكين المرأة في مؤسسات التعليم العالي أصبح يحظى بمزيد من الاهتمام في العالم بفضل دور النساء الأكاديميات الريادي في تحقيق التقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي. قائلا "أضحى تمكين المرآة في جامعة البترا عملية مستمرة منذ إنشائها فقد وفرت الجامعة فرص عمل للعنصر النسائي على المستويين الأكاديمي والإداري".

وأكد مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة البترا الدكتور علي المقوسي على أن المكتب يسعى إلى تأمين فرص عمل والتشبيك مع مؤسسات وطنية وعالمية في مجالي البحث العلمي وتطوير أداء مؤسسات التعليم العالي وذلك لعمل شركات تجمع الباحثين في الجامعة مع نظرائهم من المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية.

شارك في الورشة عدد من الاكاديميات اللواتي يمثلن المرآة العاملة في المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات التي تدعم تمكين المرآه المهني ليصبحن في مراكز قيادية في المؤسسات التي يعملن بها.







