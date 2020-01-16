جامعة عمان الأهلية تستضيف الاجتماع 16 للمؤسسات التابعة لاتحاد الجامعات العربية

وطنا اليوم-عمان:استضافت جامعة عمان الاهلية يوم الأربعاء ١٥ -١ -٢٠٢٠ الاجتماع السادس عشر للمؤسسات المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية بحضور الامين العام للاتحاد الاستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة ورئيس جامعة عمان الاهلية الاستاذ الدكتور ساري حمدان والامينين العامين المُساعدين للاتحاد الاستاذ الدكتور خميسي حميدي و الاستاذ الدكتور عبدالرحيم الحنيطي والمشاركين من أمناء الجمعيات ومدراء المراكز والمجالس .

وقدم الدكتور سلامة في كلمته شرحًا موجزاً عن اهم الأنشطة والفعاليات التي يقوم الاتحاد بتنفيذها والتي تنسجم مع الخطة الاستراتيجية التي اقرها الاتحاد مؤخراً ، وآشار الى الدور الهام والرئيسي التي تلعبه المؤسسات التابعة للاتحاد من المجالس والمراكز والجمعيات العلمية لبلورة الخطة الاستراتيجية والبرامج التي ينوي الاتحاد تنفيذها في مجالات النشر والبحث العلمي والجودة والحوكمة وتنشيط التبادل الطلابي وتبادل اعضاء هيئة التدريس ، واكد ان هذه المؤسسات يقع على عاتقها العديد من المسؤوليات المُناطة بها والتي شكلت رافدًا رئيسيًا لعمل الاتحاد وخدمة المجتمع المحلي والجامعي .

الدكتور حمدان من جانبه اكد ان اتحاد الجامعات العربية يشهد تطوراً ملموسًا ونوعياً في العديد من المجالات العلمية ، واصبح لدينا مُشاركة مُستمرة في معظم الأنشطة والفعاليات التي يعقدها الاتحاد ، لقناعتنا بان هذه المؤسسة العربية الرائدة لها من الأهمية والتاريخ ما يستحق المتابعة والاستفادة من خبراتها في تطوير الجامعات العربية سواء الأهلية او الحكومية على حدٍ سواء.

من جانبه استعرض الدكتور حميدي الذي يتولى الإشراف والمتابعة على انشطة وبرامج هذه المؤسسات اهم التحديات والمعوقات التي تواجه هذه المؤسسات مُشيراً الى ضرورة اعتماد هذه المؤسسات على ذاتها في تحصيل الاشتراكات وزيادة الدخل الذاتي من خلال التفاعل مع القطاعات الاخرى وعُقد الانشطه العلمية التي تعود بالنفع على المؤسسات والمجتمعات ، وتشكل دخلاً مادياً يُسهم في دفع هذه المؤسسات نحو الإنجاز والعمل .

وقدم المشاركون في الاجتماع التقارير الإدارية والمالية السنوية، واستعرضوا اهم الانشطة التي عقدتها هذه المؤسسات سواء تم تنفيذها او يتم العمل على عقدها مستقبلاً ، والخطط التي تنوي تنفيذها بما ينسجم مع الأهداف والتطلعات التي تحقق غاياتها ، ومواجهة التحديات التي تُعيق تطور عمل هذه المؤسسات من خلال زيادة عدد الكليات المشتركة في الجمعيات والمجالس والمراكز واقامة المؤتمرات المتخصصة وورش التدريب وتنشيط الزيادات والتعاون المتبادل بين هذه المؤسسات لتحقيق الفائده القصوى المُمكنة .







