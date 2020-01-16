الرئيسية | شباب و جامعات رئيس فيلادلفيا يخرج المشاركين في دورة تدريب المدربين

وطنا اليوم-عمان:قال الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا أن للجامعات دور مهم في تدريب وتنمية وصقل شخصية الطالب الجامعي للدخول إلى معترك الحياة العملية بكل قوة واقتدار، جاء ذلك خلال تسليم الرئيس الشهادات التقديرية للطلبة المشاركين في دورة تدريب المدربين على التنمية التي نظمتها المؤسسة الدولية للشباب بالتعاون مع قسم التنمية في جامعة فيلادلفيا والجمعية الثقافية للشباب ورابطة الإعلام البيئي.



واعرب الأستاذ الدكتور محمد عبيد الله عميد كلية الآداب والفنون عن سعادته بمشاركة الطلبة في الأنشطة اللامنهجية التي تساهم في تطوير قدراتهم ومواهبهم وتفتح المجال أمامهم للدخول إلى العمل.



وقال الدكتور موفق أبو حمود رئيس قسم التنمية في الجامعة أن القسم من الأقسام الحديثة في الجامعات الأردنية ويعمل على تطوير الطلبة من خلال العديد من البرامج والدورات المختلفة التي تعمل على تطوير شخصية الطلبة وتنميتها.



وأشار الدكتور عدنان الطوباسي الأستاذ المشارك في قسم الارشاد النفسي، مدير عام المكتبة ومصادر المعلومات، رئيس المؤسسة الدولية للشباب والتنمية أن هذه الدورة تأتي في اطار التعاون مع جامعة فيلادلفيا في العديد من الأنشطة وتفتح المجال أمام الطلبة للانخراط بسوق العمل بكفاءة عالية، واستمرت الدورة لمدة شهر ونصف.



وفي ختام الدورة قام رئيس الجامعة بتسليم الشهادات للطلبة المشاركين في الدورة وهم :

غفران حسن عناسوة، الأميرة محمد أبو رواع، مريانا زيدون السكر، رزان مازن أبو شريعة، منار أبو حميد، تسنيم مؤيد عبد الله، ياسمين نمر حماد.

















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