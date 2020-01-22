اعمال فيلادلفيا تعقد ورشة عمل مشتركة مع صناعة وتجارة جرش

وطنا اليوم-عمان:أقامت كلية الأعمال بالتعاون مع محافظة جرش ومديرية صناعة وتجارة جرش, ورشة عمل مشتركة بعنوان " الواقع الصناعي والتجاري وسبل النهوض به في محافظة جرش " في بداية اللقاء رحب الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي عميد الكلية ونائب الرئيس بالضيوف الكرام وتحدث عن العلاقة بين الجامعة والمجتمع المحلي وأهميتها في العملية التعليمية,

شارك في هذه الورشة ممثلي الفعاليات الصناعية والتجارية في جرش: المهندس حكم الدويري / مدير صناعة وتجارة جرش .المهندس عمر الفقيه / مدير تعاون جرش والسيد أحمد عضيبات / نائب رئيس غرفة تجارة جرش والسيد ناصر امين عبد ربه / صاحب مصنع ألبان الراقي وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية.

و تناولت الورشة التحديات والمشاكل التي تواجه كل من القطاعين الصناعي والتجاري وسبل النهوض بهما ،

تحدث الدكتور عبدالنافع الزرري رئيس لجنة البحث العلمي في كلية الأعمال عن المشاكل والتحديات التي يواجهها القطاع التجاري والصناعي وكيف يمكن للجامعة المساهمة بحلها من خلال الدراسات والبحوث.

واوضح المهندس حكم الدويري عن أهمية هذا اللقاء للوقوف على الواقع والتحديات التي يواجهها هذين القطاعين,

و تحدث الاستاذ أحمد عضيبات ممثل القطاع التجاري عن إمكانية النهوض في هذا القطاع ودور الجامعة في ذلك من خلال تقديم الدراسات الإدارية والتسويقية لإقامة معرض مركزي دائم للمنتجات الحرفية والصناعية والزراعية.

وبين المهندس عمر الفقيه واقع العمل التعاوني والمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع السياحي والصناعي والتجاري وفرص التسويق لمنتجاتها المختلفة. وأكد ايضاً السيد ناصر عبد ربه على المشاكل والتحديات ومنها مشاكل التسويق, وقد شارك في المناقشات وتقديم الآراء عدد من أعضاء هيئة التدريس في كلية الأعمال







