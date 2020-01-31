المولا يرعى حفل تكريم طلبة جامعة البترا المتفوقين أكاديميًا

وطنا اليوم-عمان:رعا رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا حفل تكريم طلبة الجامعة المتفوقين أكاديميًا، وأقيم الحفل في الصالة الرياضية بتنظيم من عمادة شؤون الطلبة، حيث سلم المولا الشهادات التقديرية والهدايا على الطلبة.

وهنأ المولا الطلبة المتفوقين قائلا "لا شيء أجمل من التفوق والإنجاز ولا شيء يبعث على الاعتزاز والفخر مثل إحساس ملموس يأتي نتيجة جهد كبير"، ورحب المولا بأهالي المتفوقين قائلا "هم أصحاب فضل في رعاية الطلبة المتفوقين وتهيئة الأجواء الأسرية اللازمة لهم".

وأشاد المولا بجهود أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية مقدرًا جهودهم لتسهيل حياة الطلبة الأكاديمية قبل التخرج ومتابعتهم بعد التخرج قائلا "في جامعة البترا نعرف كيف نأخذ بأيدي هذه النخبة من أبنائنا وكيف نتعهد بالرعاية وكيف نستخرج أفضل ما لديهم من مواهب وإمكانات وكيف نلبي احتياجاتهم الروحية والعقلية والجسدية".

وأوضح عميد شؤون الطلبة الدكتور فتحي الفاعوري أن عدد الطلبة المتفوقين بلغ مئتان وستة عشر طالبا من ثمان كليات، مؤكدًا حرص جامعة البترا على الاحتفاء سنويًا بالطلبة المتفوقين في كافة التخصصات، ومهنئًا الطلبة وذويهم.

وقالت الطالبة لينا عنبتاوي في كلمة الخريجين "نحمد الله عز وجل على ما وصلنا إليه ونتوجه بالشكر الجزيل وطيب العرفان لآبائنا على الرعاية والعناية والتوجيه وحسن التربية ولا ننسى فضل أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بجميع كوادرهما الذين ترفع لهم القبعات عرفانًا وتقديرًا لما قدموه لنا من علم نافع عدا الوقت والجهد".

وضم الحفل فقرات فنية لفرقة كورال الجامعة.







