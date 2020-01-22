قسم الارشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا يحتفي باليوم العلمي الخامس

وطنا اليوم-عمان:تحت رعاية مستشار الجامعة الاستاذ الدكتور مروان كمال وبحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم ،أقام قسم الإرشاد النفسي في كلية الآداب والفنون فعاليات اليوم العلمي الخامس بعنوان (الإرشاد النفسي والتعامل مع الضغوط النفسية)

وأشاد مستشار الجامعة في كلمته بأهمية القسم ودوره والذي- رغم عمره الصغير- قد أثبت وجوده في الجامعة من خلال التركيز على شخصية الطالب والجوانب العملية التي تصل به ليكون مرشداً فعالاً.

وأكدت الدكتورة عاشور على دور المرشد النفسي في تقديم المساعدة من خلال التثقيف والعلاج المبنى على الأسس العلمية الذي يهدف الى إكساب الأفراد والمجتمع أساليب تكيف ومهارات توافق نفسي واجتماعي لتحسين مستوى التكيف بشكل يتلاءم مع المواقف الضاغطة. من جهته أكد عميد كلية الآداب والفنون الأستاذ الدكتور محمد عبيد الله في كلمته على أهمية الإرشاد النفسي كتخصص يلامس حياة الأفراد ويؤثر في المجتمع سواء من خلال تخريج المرشد المتميز أو من خلال النشاطات المنهجية واللامنهجية التي تسهم في نشر الوعي النفسي.

هذا وقد تضمن اليوم العلمي على فعاليات متنوعة شملت محاضرة عن الضغوط النفسية واختيار شريك الحياة وأثر المعتقدات والأفكار على هذا الاختيار قدمها الدكتور خليل الزيود الباحث في علم نفس الأسرة. ومسرحية عن الاضطرابات النفسية من تأليف طلاب القسم واشتمل ايضا على تطبيقات عملية لمواد القسم كدلالات الألوان والخطوط ووسائل تعليمية لذوي الإعاقة بالإضافة لنشاطات التدريب الميداني في الإرشاد النفسي.







