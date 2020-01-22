الرئيسية | شباب و جامعات الطلبة العُمانيون في عمان الاهلية يقيمون يوم عزاء بوفاة السلطان قابوس بن سعيد

وطنا اليوم-عمان:استقبل الطلبة العُمانيون الدارسون في جامعة عمان الأهلية يوم الاثنين الموافق 13/01/2020 المشاركين في تقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، حيث قدم رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة واجب العزاء، والذي أقيم على مسرح نزار قباني في الجامعة.

وكانت الجامعة قد تقدمت بأحر مشاعر العزاء والمواساة من سفير سلطنة عُمان الشقيقة وأركان السفارة في الأردن ومن أسرة التربية والتعليم في السلطنة ومن الشعب العُماني الشقيق بوفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد ، كما نُكست أعلام الجامعة حداداً على فقيد الأمتين العربية والإسلامية.

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