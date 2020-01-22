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الطلبة العُمانيون في عمان الاهلية يقيمون يوم عزاء بوفاة السلطان قابوس بن سعيد
وطنا اليوم-عمان:استقبل الطلبة العُمانيون الدارسون في جامعة عمان الأهلية يوم الاثنين الموافق 13/01/2020 المشاركين في تقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، حيث قدم رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة واجب العزاء، والذي أقيم على مسرح نزار قباني في الجامعة.
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