 وطنا نيوز -وفد من شركة Estarta يقابل طلبة الشبكات وامن المعلومات في عمان الاهلية للتوظيف
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وفد من شركة Estarta يقابل طلبة الشبكات وامن المعلومات في عمان الاهلية للتوظيف
التاريخ : 13-01-2020 06:58:01 المشاهدات: 903

وطنا اليوم-عمان:في ظل جهود كلية تقنية المعلومات بكافة أقسامها في إقامة علاقات واتفاقيات مع المؤسسات والشركات المتخصصة خدمة لمصلحة الطلبة واتاحة فرص العمل امامهم ما بعد التخرج ، استضاف قسم الشبكات وامن المعلومات بالكلية وفدا من شركة Estarta المتخصصة حيث قام مجموعة من الموظفين المتخصصين في الشركة بإجراء مقابلات توظيف لطلاب السنة الأخيرة في القسم قبل ايام ، وقد أعلنت الشركة انها ستقوم بضم مجموعة من الطلبة الخريجين الذين تمت مقابلتهم الى برنامج التدريب والتوظيف في الشركة .


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