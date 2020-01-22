وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة في رحاب جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم-عمان:تحت رعاية معالي مستشار جامعة فيلادلفيا الاستاذ الدكتور مروان كمال وبحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم استضافت كلية الحقوق معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة يوم الخميس 9/1/2020 ضمن فعاليات اليوم العلمي لكلية الحقوق انطلاقاً من رؤية ورسالة جامعة فيلادلفيا ،وتماشياً مع أهداف كلية الحقوق لتنمية فكر الطلبة العلمي وتطويره بما يخدم الوطن .

و قد أدار الندوة عميد كلية الحقوق الدكتور اسامة النعيمات الذي بدوره رحب بمعالي الوزير الضيف والحضور وأثنى على دور الجامعة والكلية في دعم التفوق العلمي ، وذكر ان انعقاد هذه الندوة جاء انطلاقاً من ايمان الجامعة بما يوليه جلالة الملك عبد الله ابن الحسين لبرنامج الحكومة الإلكترونية

وأن الوصول اليها أصبح ضرورة ولم يعد هنا مبررات او مجال للمماطلة في هذا الشأن.

وقال معالي الوزير بأن ”وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة” تعمل على دعم عملية التحول الرقمي وتبني مفاهيم الاقتصاد الرقمي ،و تسهيل وتطوير منظومة ريادة الاعمال في المملكة، من خلال العمل على تعزيز وتطوير خمسة محاور اساسية هي: البنية التحتية الرقمية والمهارات الرقمية والريادة الرقمية والخدمات المالية الرقمية والمنصات الرقمية. ولفت الغرايبة الى أن الوزارة استقبلت في الاشهر الاخيرة من العام 2019 مقترحات من القطاع الخاص والمعنيين في بيئة ريادة الأعمال يتضمن تحسين او تعديل اجراءات وتعليمات وبنود في قوانين يمكن ان تسهم في تسهيل ودعم ريادة الأعمال في المملكة، منها اجراءات او تعليمات او بنود في قوانين تتبع العديد من المؤسسات الحكومية والوزارات.

وفي نهاية الندوة دار حوار شيق بين معالي الوزير والحضور من أعضاء هيئة تدريسية وطلبة حول اهمية الحكومة الالكترونية والتحديات التي تواجهها. وقام مستشار الجامعة بتسليم المهندس مثنى غرايبه درع الجامعة تعبيرا عن الشكر لمشاركته وجهوده في تحويل الخدمات الحكومية الى الكترونية ودعم ريادة الأعمال.

حضر الندوة نائب الرئيس الاستاذ الدكتور خالد السرطاوي ومستشار الرئيس الأستاذ الدكتور محمد أمين عواد ومستشار الرئيس للعلاقات الدولية الدكتور ابراهيم بدران، وعدد من العمداء و أعضاء هيئة التدريس والطلبة .







