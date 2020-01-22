30 دينارا علاوة موحدة لجميع العاملين في آل البيت

وطنا اليوم-عمان:نسّب مجلس جامعة آل البيت الذي عقد برئاسة رئيس الجامعة الدكتور عدنان العتوم، اليوم الأحد، بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمقدار 30 ديناراً، تضاف إلى علاوة الجامعة، اعتباراً من الأول من كانون الثاني الجاري لهذا العام، والتنسيب بذلك لمجلس الأمناء للموافقة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة. كما قرر المجلس، الموافقة على تعديل تعليمات صرف القروض من صندوق الادخار لأعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة آل البيت وذلك بالحصول على قرض حسن شريطة أن لا يتجاوز القرض 50 بالمئة من رصيد مستحقات الموظف بالصندوق وعلى أن لا يزيد مقدار القرض عن 5000 دينار.

وخفض المجلس موازنة الطوارئ من ميزانية البرنامج الموازي الى نسبة 5ر1 بالمئة من حوافز البرنامج الموازي، موزعة 25ر0 بالمئة للإداريين و 25ر1 بالمئة لأعضاء هيئة التدريس بدلاً من 3 بالمئة. ونسّب مجلس الجامعة إلى مجلس الأمناء بالموافقة على تعديل بعض المواد في نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة، بالإضافة الى السير في إجراءات إنشاء مركز دراسات المرأة في جامعة آل البيت للعناية بقضايا المرأة واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها والقيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بهذا الجانب.