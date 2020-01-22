الرئيسية | شباب و جامعات جامعة البترا تنظم معرضًا لطلبة دبلوم التصميم

وطنا اليوم-عمان:افتتحت عميدة كلية العمارة والتصميم بجامعة البترا الدكتورة فاطمة النمري معرض مشاريع دبلوم التصميم الجرافيكي في مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع، واشتمل المعرض على عرض مجموعة من أعمال طلبة دبلوم التصميم ببرنامج الفوتوشوب، والتي تم تقييمها من قبل أساتذة كلية العمارة والتصميم، وأبدى المقيمون رضاهم عن المستوى الذي وصل إليه الطلبة وضمت لجنة التقييم الدكتور محمد خيري، والدكتورة نهى بسيوني، والدكتورة عائدة جو خرشه، والأستاذة سناء الأسعد













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