وطنا اليوم-عمان: نوقشت في جامعة عمان العربية رسالة ماجستير بعنوان ( الخدمات والانشطة المقدمة للطلبة ذوي الاعاقة في الجامعات الخاصة وعلاقتهما بالتمكين النفسي لديهم).

وأعدت الدراسة الطالبة الشريفة بتول حسين على الحسني، حيث جرت المناقشة بحضور الاميرة رجوة بنت علي، التي استقبلها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم.

وتوصلت الدراسة لنتيجة تتمثل بوجود مستوى متوسط من الخدمات والانشطة المقدمة للطلبة من ذوي الاعاقة في الجامعات الخاصة، ومستوى مرتفع من التمكين النفسي لديهم.

واوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في برامج هذه الانشطة التي تمكن الطلبة من ذوي الاعاقة من المشاركة بها بما يتفق مع خصوصية كل إعاقة والعمل على تطيبيقها وضمان استمراريتها والتأكيد على دور الجامعة في تمكين الطلبة ذوي الاعاقة وتشكيل نظرة إيجابية نحو أنفسهم وذاتهم.

وتألفت لجنة المناقشة من الدكتورة لينا المحارمة رئيسا، وعضوية كل من : الأستاذ الدكتور فؤاد الجوالدة، والدكتور محمد مهيدات (مناقش خارجي)







