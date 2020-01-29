المعزون بفقيد الامة السلطان قابوس يؤمون بيت العزاء في عمان العربية..اليوم

وطنا اليوم-عمان:أم المعزون اليوم الاحد في جامعة عمان العربية بيت العزاء الذي اقامتة الجامعة في حرمها الجامعي بوفاة فقد الامتين العربية والاسلامية السلطان قابوس.

واستقبل الطلبة العمانيون في الجامعة المعزين يتقدمهم رئيس هيئة المديرين الاستاذ أحمد الخالدي ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم، بالاضافة لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وجمع من الطلبة.

وعرض رئيس الجامعة في كلمة خلال العزاء لمناقب الفقيد ودوره في تبوأ سلطنة عمان مكانة متقدمة في تعزيز العلاقات العربية، ولعب دور مهم في أطلاق العديد من المبادرات الاقليمية، فضلا عن أسهاماته في تعزيز العلاقات الاخوية الاردنية العمانية،وقراء الحضور الفاتحة على روح الفقيد الكبير.

وكانت أسرة الجامعة نعت الفقيد، وتقدمت بأحر التعازي إلى أسرة التربية والتعليم في سلطنة عمان الشقيقة والشعب العماني الشقيق وإلى الطلبة العمانيين الدارسين في الجامعة.

وحداداً على فقيد الأمتين العربيّة والإسلاميّة، الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سلطان عُمان الشقيقة، رحمهُ الله، أعلن الاردن الحداد العام لمدّة ثلاثة أيّام.







