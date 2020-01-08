الرئيسية | شباب و جامعات جامعة فيلادلفيا: مناقشة رسالة ماجستير في الجدولة الذكية للمهام في نظم التصنيع المرنة

وطنا اليوم-عمان:تتواصل في جامعة فيلادلفيا مناقشة رسائل الماجستير لطلبة الدراسات العليا حيث نوقشت رسالة الطالبة هناء عيسى سليمان المومني في موضوع الجدولة الذكية لروبوطات متحركة في أنظمة التصنيع المرنة باستخدام المنطق المضبب. وتضمنت عملية الجدولة الذكية تصميم وتنفيذ جدولة ذكية للمهام التي تنفذ من قبل المكائن المتنوعة وكذلك جدولة نقل الأعمال بين المحطات المختلفة باستخدام الربوطات المتحركة. تألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور قاسم موسى العبيدي رئيسا وعضوية الدكتور محمد حسن صلاح (الجامعة الهاشمية) والدكتور عمر روحي داود والدكتور قدري حمارشة (جامعة فيلادلفيا). أثنى اعضاء لجنة المناقشة على العمل المتميز والمتكامل للطالبة وكذلك ضرورة استمرار التخصص في استكمال العمل بهذا الجانب الحيوي وربطه مع حاجة المصانع المؤتمتة لتحسين الإنتاج وتنويعه وتقليل الكلفة. حضر المناقشة الدكتور طارق توتونجي عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا وعدد من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية. وأشار الأستاذ الدكتور قاسم موسى العبيدي عميد البحث العلمي والدراسات العليا بأن هناك مجموعة من طلبة الماجستير في كلية الهندسة والتكنولوجيا ستناقش رسائلهم هذا الشهر في تخصص هندسة الميكاترونكس، علماً بأن هذا البرنامج هو من البرامج المدعومة من الاتحاد الاوروبي وبإمكان الطالب الحصول على شهادتين الأولى من جامعة فيلادلفيا والثانية من جامعة المانية بعد انجاز وتقديم مشروع التخرج في المانيا.



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