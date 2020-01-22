وطنا اليوم-عمان – تستقبل جامعة عمان العربية يوم الاحد 12/01/2020 المعزين بوفاة فقد الامتين العربية والاسلامية السلطان قابوس الذي توفي أمس.

وتقيم الجامعة بيت عزاء في قاعة رقم (A2-1) في الحرم الجامعي لاستقبال المعزين يوم الاحد من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم نفسة، في وقت نعت فيه أسرة الجامعة الفقيد الكبير، وتقدمت بأحر التعازي إلى أسرة التربية والتعليم في سلطنة عمان الشقيقة والشعب العماني الشقيق وإلى الطلبة العمانيين الدارسين في الجامعة والبالغ عددهم (120) طالب وطالبة.

وأعلن في سلطنة عُمان في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور سلطان عُمان الذي اختاره الله إلى جواره مساء الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1441 هـ الموافق العاشر من كانون الثاني لعام 2020".

والسلطان قابوس قاد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاما منذ أن تقلد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر تموز عام 1970 م وبعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء.

وحداداً على فقيد الأمتين العربيّة والإسلاميّة، الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سلطان عُمان الشقيقة، رحمهُ الله، أعلن الاردن الحداد العام لمدّة ثلاثة أيّام.