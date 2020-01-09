وطنا اليوم-عمان - نظمت جامعة عمان العربية اداء القسم القانوني لطلبة كلية الصيدلة، أمام رئيس الجامعة، الاستاذ الدكتور ماهر سليم ونائب نقيب الصيادلة الاردنيين الدكتور محمد أبوعصب.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للخريجين وأساتذتهم على هذا الانجاز، مشددا على أهمية الاستمرار في العمل على اكتساب المهارات التي ترفع من تنافسيتهم في سوق العمل.

بدوره هنأ نائب نقيب الصيادلة الدكتور أبوعصب الخريجين، وقال إن القطاع الصيدلاني يشهد تطورا مستمرا يستوجب على العامل فيه مواكبته، مبينا ان جامعةعمان العربية لا تألوا جهدا في توفير كل الفرص التي تعزز من الجوانب المعرفية والمهارية لطلبتها وهذا يلبي حاجات سوق العم.

وأضاف أن الشراكة بين التقابة والجامعة شراكة حقيقية، تسهم في نقل الطالب وتأهيله لسوق العمل، مبينا ان النقابة هي محطة من محطات الخريجين ستظل موجودة في مراحل عملهم، "فأنتم لم تعودوا تمثلون أنفسكم بل تمثلون مهنة عريقة تجمع بين الجانبين الانساني والاقتصادي فالمطلوب منكم تحمل المسؤولية، وممارستكم يجب أن تكون ممارسة منضبطة بقواعد المهنة".

ووجه الخريجون الشكر للجامعة واعضاء هيئة التدريس في الكلية على جهودهم في توفير المعرفة والوقت لهم للتعلم.

وقال عميد الكلية الدكتور يزن الرشدان، في الحفل الذي حضره أعضاء هيئة التدريس والطلبة، إن "بناء الكوادر البشرية مسؤولية عظيمة، فبناء العقول ليس بالامر الهين، بل عملية معقدة لا يتقنها إلا المجتهدون الذين قدر لهم ان يكونوا في هذه المواقع"، مبينا أن هؤلاء الطلبة الخريجون نهلوا من العلم والمعرفة وطوروا قدراتهم فلهم الثناء والتقدير.

وقالت الطالبة جيهان عبدالحكيم إن " الطلبة فخورون بالعلم الذي نهلوه من كليتهم وجامعتهم الريادية، والذي فرض عليهم الجد والاجتهاد، لخدمة الوطن والمجتمع".