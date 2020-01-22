طلبة قسم إدارة أعمال فيلادلفيا في زيارة علمية لمصنع عمره للأملاح الأردنية

وطنا اليوم-عمان:قامت مجموعة من طلبة قسم إدارة الاعمال في جامعة فيلادلفيا بزيارة ميدانية علمية لمصنع عمره لتصنيع الأملاح الاردنية وذلك للوقوف على العمليات التطبيقية الإنتاجية والمراحل التي تمر فيها معالجة الأملاح كمادة خام لغاية وصولها ليد المستهلك وذلك لإثراء طلبة مادة الإنتاج والعمليات بالمعلومات والمعرفة العلمية.

وأثناء اللقاء مع المهندس المسؤول في قسم الإنتاج قام الطلبة بطرح مجموعه من الاسئلة المتعلقة بالعمليات الإنتاجية التي تم أخذها بالمنهاج الدراسي وتمت الاجابة عليها بشكل واف .

وفي نهاية الزيارة التي أشرفت عليها المدرسة وداد العقرباوي تم الاطلاع على الآلات المستخدمة لتعبئة المنتج بشكلها النهائي من خلال جولة كاملة داخل المصنع.