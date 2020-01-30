وطنا اليوم-قدم أستاذ العلوم التربوية بجامعة البترا الدكتور منير عجاج ورشة تدريبية لمعلمات روضة ومدارس الأفكار الراقية ضمن محور خدمة المجتمع، وهدفت الورشة إلى تطويع الأنشطة التعليمية وربطها بمنهج تكاملي يتسق وطبيعة نمو الطلبة بمختلف أنواع نموه الشامل، مع الحرص على ربط قيمة ما يتعلمه الطالب بحياته وواقعه.

وأوضح عجاج أن الورشة تضمنت اختيار أنشطة تعليمية منهجية وغير منهجية تهدف إلى تشكيل منظومة قيم وسلوك إيجابية واستخدام مهارات التفكير الإيجابي للتعامل مع الواقع.

وبين عجاج أن خطة عمل الورشة وضعت بطريقة تتماشى مع طبيعة التباين البشري في السمات والخصائص لديهم، لاسيما في الميدان التعليمي والتعلمي، الذي يعد فيه المتعلم شريكا حقيقيا في عملية الحصول على المعرفة ومعالجتها.

وأشار عجاج إلى أنه لا بد للمعلم أن يتبنى مهارات حديثة وغير تقليدية في إنتاج المعرفة للوصول إلى حل المشكلات وبما ينعكس أثره على المتعلم في ظل المتغيرات المتسارعة والمتجددة.