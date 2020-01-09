رسالة ماجستير في جامعة فيلادلفيا تحتفي بالتجربة الروائية

وطنا اليوم-عمان:نوقشت في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة فيلادلفيا رسالة ماجستير بعنوان (صورة المرأة في روايات ميسلون هادي _ العيون السود، نبوءة فرعون، زينب وماري وياسمين أنموذجا) للباحث أسامة شاكر الجابري، وخلصت الرسالة إلى أن روايات الكاتبة المدروسة تتعدد فيها أنماط صورة المرأة، كالمرأة التقليدية والشعبية والمتمردة والمستقلة وغيرها، وأن الكاتبة توسلت بالعديد من آليات التشكيل الفني لتجسد رؤاها حول المرأة وأنماط صورها، كالتصوير ودلالات الأسماء والمشهد والحوار والتناص وغيرها، مما أسهم في بلورة تلك الصور وإكسابها سمة الجمال والشاعرية.

وقد ضمت لجنة المناقشة كل من: الدكتور عمر الكفاوين مشرفاً ورئيسا، والأستاذ الدكتور محمد عبيد الله عميد كلية الآداب والفنون عضوا، والدكتورة نداء مشعل رئيسة قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة فيلادلفيا عضوا، والأستاذ الدكتور صبحة علقم من جامعة الزيتونة الأردنية عضوا خارجيا. وخلصت اللجنة بأن الطالب ناجح ويستحق درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها.

ويذكر أن قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة فيلادلفيا يسعى دائماً إلى حفز طلبته في مرحلة الماجستير إلى البحث في علوم اللغة والأدب من خلال طرق مواضيع جديدة، فضلاً عن سعيه إلى تشجيعهم على دراسة الأعمال الإبداعية لكبار الكتّاب على امتداد العالم والوطن العربي أمثال الروائية العراقية المعروفة ميسلون هادي.