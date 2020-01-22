الرئيسية | شباب و جامعات مبتعث من جامعة عمان الأهلية يشارك في مؤتمر الرابطة الأمريكية للعلوم الصيدلانية

وطنا اليوم-عمان:للسنة الثانية على التوالي يشارك عضو الهيئة التدريسية بكلية الصيدلة في جامعة عمان الأهلية المبتعث محمد موسى بمؤتمر الرابطة الأمريكية للعلوم الصيدلانية (AAPS 2019) في ولاية تكساس، حيث قام بعرض نتائج بحثه لشهادة الدكتوراة والتي يقوم بإعدادها في كلية الصيدلة بجامعة برادفورد، وقد لاقى المنشور (تقييم متماثرات سترات البولي فينيل باستخدام التقنيات الحرارية واللزوجة) استحسان الحاضرين وتفاعلهم، هذا ويأتي ابتعاثه كجزء من سياسة جامعة عمان الأهلية لتطوير الكادر التدريسي الوطني ورفع سوية البحث العلمي في المملكة من خلال ابتعاث الكفاءات من كادرها التدريسي، وتقوم جامعة عمان الأهلية بتوقيع اتفاقيات التعاون العلمي مع أرقى الجامعات العالمية بهدف تطوير البحث العلمي وتأمين فرص التبادل الطلابي لجميع طلاب وخريجي الجامعة.

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