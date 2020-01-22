تمريض فيلادلفيا تعقد الملتقى الثاني لخريجيها وندوة في علوم الاعصاب والصحة العقلية

وطنا اليوم-عمان:انطلاقاً من حرص جامعة فيلادلفيا على التواصل مع خريجيها وامتداداً للجهود التي بذلت ‏في إعدادهم، ‏ومن منطلق دورها المجتمعي حيث يشكل الخريجون أحد أهم جسور التواصل بين ‏الجامعة والمجتمع ، ومع الاحتفاء بإعلان منظمة الصحة العالمية عام 2020 العام العالمي للتمريض والقبالة وتأكيداً على رسالة سمو الاميرة منى بضرورة تكاتف الجهود من أجل تطوير الجيل القادم من الممرضات والقابلات الشباب كقادة وممارسين ومختصين في رفع وتطوير جودة الخدمات الصحية عقدت كلية التمريض الملتقى الثاني لخريجيها وندوة حول" التطورات العلمية في علوم الاعصاب والصحة العقلية "والتي رعاها الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة.

حيث استضافت الجامعة البروفسور الطبيب سعد شاكر أخصائي علوم الأعصاب والصحة العقلية الذي تحدث خلال الملتقى عن التطورات العلمية في العلوم العصبية والصحة النفسية وما يخص موضوع الانتحار.خاصةً في ضوء ازدياد الأمراض العصبية والنفسية وما تضمنه تقرير منظمة الصحة العالمية بإن 450 مليون شخص في العالم حالياً يعانون من مثل هذه وبأن كل 40 ثانية يوجد حالة انتحار وأن 800000 شخص يموت بسبب الانتحار وأن 79% هم من الدول ذات الدخل القليل أو المتوسط

وبدورها تحدثت الدكتورة فدوى الحلايقة عميد كلية التمريض عن اهمية نوادي الخريجين كجسم يعمل تحت مظلة الجامعة بما يحقّق ‏رسالتها وأهدافها ورؤيتها ودورها الفاعل ‏في المشاركة في فعاليات الجامعة المتعدّدة، ‏وتسويقها محلياً وعالمياً, كما ويعمل ملتقى الخريجين على نقل آرائهم والاستفادة من ‏خبراتهم العملية من أجل التطوير المستمر ‏للعملية التعليمية والبحثية والدور المجتمعي للجامعة.

وفي ختام الملتقى قام رئيس الجامعة بتسليم البرفسور سعد شاكر درع الجامعة تعبيرا عن شكر الجامعة لمشاركته. كما و عبر الخريجون عن شكرهم للقائمين على اقامة اللقاء ممثلة برئاسة الجامعة وعمادة كلية التمريض على ما قدموه من دعم وتنظيم رائع .

حضر الملتقى عدد من العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة







