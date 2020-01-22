الرئيسية | شباب و جامعات حفل مميز لمواهب طلبة جامعة عمان الأهلية Talents of AAU

وطنا اليوم-وسط أجواء مثيرة وحماسية من قبل الجمهور، اقيمت الثلاثاء 7-1- 2020 الجولة النهائية لحفل المواهب لطلبة جامعة عمان الاهلية " للعام الثالث " على مسرح الارينا الثقافي الرياضي برعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة وبدعم من السيدة ايناس الحوراني مديرة دائرة العلاقات العامة والدولية وتنظيم قسم النشاطات الفنية وعمادة شؤون الطلبة بحضور لجنة الحكام الممثلين بعدد من أعمدة الفن الأردني : *الفنانة امل الدباس *الفنان زهير النوباني *الدكتورة مارغو حداد *الدكتور فراس الريموني *الفنان الموسيقار هيثم قعوار *الفنانة قمر البدوان *الفنان المايسترو حليم الخطيب وكانت المواهب المتنوعة المشاركة وفق التالي : 1 - إبراهيم خلف - غناء 2 - احمد ملكاوي ويوسف صويص - عزف طرب 3 - مصطفى مال الله - العاب سحر 4 - حمزة عساف - راب 5 - زيد درادكة - غناء 6 - سهي المناصير - غناء 7 - اويس الدغامين - غناء 8 - ايمن سمرين - غناء 9 - عدي الفواز - تمثيل 10 - خالد عماد - بيانو 11 - غنى الحاج - غناء 12 - مجد حسنية ومريم - غناء وعزف بيانو 13 - رشا الحمد - غناء 14 - شوف محمد - رسم على الرمال 15 - معاذ الرجبي - حركات رياضية وقدمت - في الحفل - الفنانة قمر بدوان "على مسرح الارينا " فقرة غنائية جميلة.كما شاركت ايضا فرقة دبكة جامعة عمان الأهلية بلوحات فنية فولكلورية حازت جميعها على اعجاب الجمهورالحاشد من طلبة وضيوف.

واختتم الحفل بتكريم لجنة التحكيم من قبل رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان وبتسليم الجوائز لجميع الطلبة المشاركين واعلان الفائزين وفق الترتيب التالي : الأول :- ابراهيم خلف غناء فاز بمبلغ 1000 دولار و اغنية مصورة من انتاج الارينا. الثاني :-ع دي الفواز تمثيل فاز ب مبلغ 750 دولار. الثالث :- رشا الحمد غناء فازت بمبلغ 500 دولار. الرابع:- خاد عماد عزف بيانو فاز بمبلغ 400 دولار. الخامس:- ايمن سمرين غناء فاز بمبلغ 300 دولار. السادس :- مجد حسنية غناء و مريم عزف فازا بمبلغ 300 دولار

















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