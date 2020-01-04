الرئيسية | شباب و جامعات طلبة الصيدلة بجامعة البترا يعرضون مشاريع عن التداخلات الدوائية والأعشاب الطبية

وطنا اليوم-عمان:رعى عميد كلية الصيدلة بجامعة البترا الدكتور إبراهيم الأدهم تقييم مشاريع طلبة الكلية في مساقي التحاليل الصيدلانية المتقدمة والأعشاب الطبية بإشراف رئيسة قسم الكيمياء الطبية الصيدلانية والعقاقير الدكتورة كنزا منصور والدكتور إياد الملاح.

وتمحورت مشاريع الطلبة حول أهمية توعية المريض بتأثير بعض العصائر والأعشاب الطبية عند تناولها مع بعض الأدوية، وأهمية بعض الفيتامينات مثل فيتامين د ومخاطر نقصها الذي من الممكن أن يؤدى إلى بعض الأمراض المزمنة.

وأكد أمين سر نقابة الصيادلة الدكتور صلاح قنديل على اهتمام النقابة في تبني المشاريع الريادية وأن نقابة الصيادلة سوف تقوم بتنظيم فعالية توعوية لجميع المهتمين لعرض هذه مشاريع الطلبة للاستفادة من نتائجها في توعية الناس.

وأعلن مدير مكتب التمويل الخارجي في جامعة البترا الدكتور علي المقوسي أن مكتب التمويل ومن خلال المنحة الأوروبية ايراسموس سوف يقوم بعمل ورشة تدريبية للمشاريع المتميزة في ألمانيا خلال الفترة المقبلة، مبديًا إعجابه بمشاريع الطلبة.



وتكونت لجنة تحكيم مشاريع الطلبة من الدكتور في الجامعة الأردنية طلال أبو رجيع وأمين سر نقابة الصيادلة الدكتور صلاح قنديل، والدكتور رياض عوض والدكتور لؤي أبو قطوسة والدكتور رفعت الكرد والدكتور عبدالمنعم طويق، وحضر الفعالية وحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة.





























































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