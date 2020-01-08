فيلادلفيا تستضيف معالي المهندس مثنى غرايبة

وطنا اليوم-عمان:تحت رعاية معالي مستشار جامعة فيلادلفيا الاستاذ الدكتور مروان كمال تستضيف كلية الحقوق معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة وذلك يوم الخميس الموافق 9/1/2020 عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في رحاب الجامعة "مسرح كلية التمريض" يقدم من خلالها ندوة حوارية بعنوان " الحكومة الالكترونية – واقع وطموح "

وتأتي انعقاد هذه الندوة انطلاقاً من رؤية ورسالة جامعة فيلادلفيا وتماشياً مع أهداف كلية الحقوق لتنمية فكر الطلبة العلمي وتطويره بما يخدم الوطن ، وإتاحة الفرصة لهم للإسهام في حركة التقدم وتحفيزهم على البحث العلمي .