جامعة عمان العربية ومديرية الامن العام توقعان مذكرة تفاهم لمواجهة العنف المجتمعي والكراهية والتطرف

وطنا اليوم-عمان:وقعت اليوم في مديرية الامن العام مذكرة تفاهم بين الامن العام وجامعة عمان العربية لمواجهة العنف المجتمعي والكراهية والتطرف ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور ماهر سليم وعن مديرية الامن العام العميد قائد قوات الشرطة عبيد الله المعايطة يهدف لمواجهة الفكر المتطرف وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال

وقال العميد المعايطة ان مديرية الأمن العام تسعى لتحقيق أهدافها وغاياتها ضمن مفاهيم الأمن الشامل الى ايجاد شراكات تعاونية مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية، وعلى رأسها معالجة بعض المشكلات المجتمعية السلبية بما فيها العنف والتطرف الفكري، حيث أتى توقيع مذكرة التفاهم هذه لتعزيز الشراكة بين الجامعة ومركز السلم المجتمعي في الأمن الوقائي لمجابهة الفكر المتطرف وكافة السلوكيات السلبية والاستفادة من طاقات الشباب وأفكارهم وتسخيرها لتلك الغاية وصولا لأعلى درجات الوعي والامن المجتمعي.

من جهته قال الدكتور ماهر سليم أن العمل والتعاون مع مركز السلم المجتمعي التابع للأمن الوقائي في مديرية الامن العام سيثمر في تحصين الشباب من أخطار الانحراف والتطرف، ويسهم في نشر مفاهيم الحوار والاعتدال والتسامح لديهم وقبول الآخر بالإضافة لمواجهة كل ما يؤثر على أمن المجتمع فكريا وسلوكيا، مشيرا الى أن ابرام هذه المذكرة يهدف لتنفيذ برامج ومشاريع وورشات تدريبية تستهدف فئة الشباب من طلبة الجامعة، والمجتمع المحلي.







