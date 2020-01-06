ندوة حوارية في عمان العربية حول التطرف والتجنيد الالكتروني

وطنا اليوم-عمان:عرض النقيب حسام البكار والنقيب فراس فريوان من مركز السلم المجتمعي التابع لمديرية الأمن العام خلال محاضرة بعنوان (الفكر المتطرف والتجنيد الالكتروني) عقدت في جامعة عمان العربية واقع انتشار هذا الفكر الظلامي، وكيف تستخدم منصات التواصل الاجتماعي في استهداف فئات الشباب.

وقال النقيب حسام البكار في محور (الفكر المتطرف واقع وتحديات)، حول عميلة التجنيد هناك عاملان: ديني بحت فالشخض إما جاهل بالدين أو لديه عاطفة تجاه الدين، والعامل الثاني نفسي له محفزات قد تكون الفقر، فقدان أحد الابوين، مستدركا النقيب البكار القول، وبين أن التجنيد يكون من خلال استغلال أصحاب السوابق الجنائية من متعاطي المخدرات او المشروبات، فهذا الشخص يبحث عن التصويب، مبينا أن 75% من المتطرفين هم من أصحاب السوابق الجرمية لأنه يعيش فترات التأنيب الضمير، السبب الثاني للتجنيد من خلال استغلال دور العبادة ، وثالثا من خلال المحور العائلي واستغلال علاقات القرابة والصداقة والنسب، إذا ثبت ان 74% ممن جندوا من خلال محور الاصدقاء، ومحور منصات التواصل الاجتماعي.

بدوره قال النقيب فراس فريوان في محور التجنيد الالكتروني إن سلاح المنظمات الارهابية هو مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن هذه المنصات تنتشر في في المجتمع ، ويتم التعامل مع المعلومات المنتشرة عليها كمعلومات مصدقة وتداولها كما هي ما يسهم في انتشار الشائعات، ناهيك عن أن المنظمات الارهابية تستخدم تسميات محببة لقلوب الناس، مبينا أن التجنيد الالكتروني يعتمد على عامل نفسي، فنحن محكومون بالعاطفة والانسان المحبط بلا هدف هو هدف سهل للمنظمات الارهابية