مناقشة رسالة ماجستير في اللغة العربية في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم-عمان: نوقشت في جامعة فيلادلفيا، رسالة ماجستير في كلية الآداب والفنون قسم اللغة العربية بعنوان البنية الصوتية ودلالتها في ديوان ( بريد الغربة ) للجواهري كجزء من متطلبات الحصول على الدرجة العلمية. قدمها بنجاح الباحث صفاء راشد خليفة. وخلصت الرسالة الى دراسة السياقات الصوتية التي تعد من أهم الجوانب في الدراسات اللغوية في العصر الحديث ، كون الصوت يؤثر على المتلقي ويسهم في تحديد المعنى ويبرز الدلالة في الكلام ويميز النص موسيقا ونغمه .

وبين الباحث في الدراسة ديوان بريد الغربة للجواهري واظهرت الجوانب الصوتية المتمثلة بالأصوات الصامتة، والصانتة، وكيفية استخدام الجواهري لذه الأصوات وتوظيفها في التعبير عما يجول في تفكيره، وكيفية استخدام الجواهري لهذه الأصوات ، وربطها ضمن جمل وسياقات لغوية، وضمت لجنة المناقشة من جامعة فيلادلفيا الدكتورة هالة العبوشي رئيساً وعضوية كل من الدكتور غسان عبد الخالق والدكتور يوسف ربابعة وعضو خارجي الاستاذ الدكتور سمير شريف استيتية أستاذ الصوتيات في جامعة اليرموك سابقا .







