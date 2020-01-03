وطنا اليوم-في إطار السعي الدؤوب لكلية تقنية المعلومات بجامعة عمان الاهلية لرعاية طلابها وإتاحة الفرص لتطوير وتوسيع دائرة اختياراتهم ومساعدتهم على الدخول في مجالات العمل المتاحة ..الى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. فقد نظم قسم الشبكات وامن المعلومات بالكلية زيارة ميدانية لشركتي Estarta و SMT حيث قام الوفد الطلابي برئاسة الدكتور مصلح أبو الحاج بجولة ميدانية داخل اقسام الشركتين تعرفوا خلالها على طبيعة عملهما والوظائف الممكنة والمؤهلات اللازمة للالتحاق بهذه الوظائف، كما تمت مناقشة الطلبة لمواضيع متعددة والتركيز على القضايا والامور التي تهمهم حيث تم أخذ تساؤلاتهم واقتراحاتهم بعين الاعتبار.

وقد أبدت الشركتان اعجابهما بالتميز والكفاءة العالية لطلبة القسم وبمواد الخطة الدراسية للتخصص. ورحبتا بفكرة عمل زيارة دورية ميدانية للشركتين وعقد اتفاقيات مشتركة للربط بين قطاع التعليم وسوق العمل إضافة الى فرص تدريب وتوظيف للطلبة.

ومن الجدير ذكره ان قسم الشبكات وامن المعلومات بجامعة عمان الاهلية كان قد حصل على الاعتماد الامريكي ABET قبل فترة .

كما يذكر بأن شركتي Estarta و SMT تعتبران من أعرق الشركات وأكبرهما في مجال الشبكات وامن المعلومات حيث تقدمان خدمات الدعم الفني في هذا المجال لكبرى الشركات في العالم مثل Microsoft و Cisco وغيرهما.