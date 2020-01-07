وطنا نيوز -"عمان العربية" تطرح مساقات مدمجة ألكترونيا

وطنا اليوم-عمان – طرحت جامعة عمان العربية مساقات مدمجة ضمن التخصصات والبرامج الاكاديمية التي تدرس فيها، بهدف تحسين جودة العملية التعليمية التعلمية.

وأعلنت الجامعة عن طرح مواد على شكل مساقات مدمجة اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني 20192020، معتمدة أسس وتعليمات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

والتعليم المدمج هو التعليم الذي يستخدم فيه التعليم التقليدي، والالكتروني ضمن نسب معينة في عملية التعليم والتعلم.

وفي هذا الصدد، قال مدير مركز التعليم الالكتروني في جامعة عمان العربية الدكتور محمد نصار إنه بموجب هذا التوجه الجديد سيصار إلى طرح المواد الدراسية كمواد مدمجة – الكترونية- بحيث يحضر الطالب للجامعة ليوم واحد في الأسبوع بدلا من يومين لحضور محاضرته بشكل اعتيادي، في حين يتلقى الطالب المحاضرة الثانية الكترونيا دون الحاجة للحضور إلى الجامعة، مشيرا إلى أن لم يعد الطالب مضطرا للحضور إلى الجامعة للمواد الدراسية المطروحة في يومين دراسيين بواقع ساعة ونصف لكل يوم، من المواد المطروحة كمساقات مدمجة ومنها: اللغة العربية، تاريخ الرياضيات، أسس الرياضيات، اللغة الإنجليزية صوتيات