 وطنا نيوز -طلبة جامعة البترا يزورون دار المسنين ويقدمون لنزلائها الهدايا
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طلبة جامعة البترا يزورون دار المسنين ويقدمون لنزلائها الهدايا
التاريخ : 04-01-2020 04:35:53 المشاهدات: 4129

وطنا اليوم- نفذ عدد من طلبة جامعة البترا بإشراف الدكتور حاتم الصرايرة والدكتورة مرام ابو النادي والدكتور قاسم الثبيتات من كلية الاداب والعلوم زيارة الى إحدى دور المسنين قدم الطلبة خلالها الهدايا  لنزلائها من المسنين  وقضوا معهم وقتا طويلا معهم.

وتأتي مثل هذه الزيارات لتعزيز مفهوم التكافل والتراحم بين الطلبة وتعزيز مفهوم العمل التطوعي ويذكر ان الحملة هي من التبرعات الخاصة بالطلبة انفسهم الذين بادروا بكل همة لجمع مبلغ من المال وشراء الهدايا وتوزيعها على المسنين.




























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