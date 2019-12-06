وطنا اليوم-عمان- شدد رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم على أهمية تزويد طلبة الجامعة بالشهادات المهنية التي تعزز من فرص العمل وترفع من تنافسيتهم.

وقال رئيس الجامعة، خلال حفل اليوم الثلاثاء لتكريم الخريجين من دورات المحاسبة التي عقدتها جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين، إن " توفير فرص الحصول على الشهادات المهنية هو ما يفرق بين الجامعات لرفع تنافسية الطلبة عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل مبينا أن جامعة عمان العربية التي ترتبط بالعديد من الاتفاقيات مع بيوت الخبرة يجسد النهج الذي تتبعه الجامعة في صقل مهارات الطلبة وتمكينهم من الحصول على هذه الشهادات المهنية".

وأضاف، في الحفل الذي تخلله تكريم 20 خريجا وخريجة من دورات مجانية في المحاسبة والتدقيق بحضور عميد كلية الاعمال الاستاذ الدكتور بلال برهم وأعضاء هيئة تدريس، أن الجامعة "دأبت على توفير العديد من فرص التدريب الجديدة لطلباتها في العديد من التخصصات ومنها تخصص المحاسبة، في إطار سعيها لرفع قدراتهم المهارية والمعرفية وتأهيلهم لسوق العمل".

وأبرمت جامعة عمان العربية مذكرة تفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، بهدف تزويد طلبة قسم المحاسبة والتمويل في الجامعة بدورات مهنية لتعزيز الكفاءات لدى خريجي الجامعة لمواكبة سوق العمل مع منحهم شهادات بتلك الدورات، كما عملت الجامعة والجمعية على تعزيز المشاركة بين الأكاديميين والمهنيين في العملية التدريسية لدى الجامعة، وإشراك الهيئة التدريسية في قسم المحاسبة والتمويل في الجامعة بإعطاء هذه الدورات في مجال المحاسبة والتدقيق لدى الجمعية.

وجرى خلال الحفل التأكيد على ضرورة أن يتسلح الطالب بالاخلاق، وقال رئيس الجامعة إن"الجامعة تركز على هذا المحور كسياسة ونهج في الجامعة، ونحث الطالب على العلم المحصن بالاخلاق، خصوصا وأن مجتمعنا بحاجة لأناس إيجابيين، في ظل تغول فئات في مجتمعنا من خلال السوشيال ميديا على منظومة القيم والاخلاق تحت مزاعم حرية الرأي والتعبير".

بدوره، بين رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين عمران التلاوي أن الجمعية أنشئت عام 1985 لأهداف نشر العلم وتوسيع قاعدة المستفيدين من المهنة ، مشيرا إلى أن الدورات التي تقدمها الجمعية في مجالات المحاسبة والتدقيق ومحاسبة التكاليف والمعايير المحاسبية مجانية نظرا لأن الجمعية ليست جمعية ربحية وتؤمن أن العمل لا يخضع للحكرية.

وحث التلاوي الطلبة على على التمسك بالمهنية والعمل ضمن خطط عمل للحصول على شهادات مهنية تضمن رفع تنافسية الطالب وتفتح له آفاقا جديدة في شوق العمل، مبينا أهمية تمسك الطالب بالمهنية و الاخلاق.

وعرض التلاوي لأنشطة وأهداف الجمعية ومنها عقد دورات مجانية وامتحانا، مبينا أن الجمعية عضو في عدد من النقابات المهنية وأسهمت مع 16 جامعة في انشاء الهيئة المهنية الاكاديمية متخصصة في عقد الدورات .