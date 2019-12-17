وزير الدولة لشؤون الإعلام يشيد بمستوى طلبة إعلام جامعة البترا

وطنا اليوم-أشاد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة بمستوى طلبة كلية الإعلام بجامعة البترا، عبر تغريدة له على موقع تويتر. قال فيها "مستوى تفكير ناضج والتزام بالقواعد المهنية للعمل الإعلامي، أظهرها طلبة كلية الإعلام في جامعة البترا، في حوار جمعني اليوم مع نخبة من طلبة الجامعة لغايات بحثية حول حملة "تحقق" الهادفة للتوعية من مخاطر الإشاعة".

يشار إلى حملة "تحقق" انطلقت بمبادرة من طالبتين في كلية الإعلام بجامعة البترا لمحاربة الإشاعات، وهما الطالبتين بلقيس المحارمة، ودانية الحموري، وإشراف من الدكتور علي الحديد.

وتعمل "تحقق" على استضافة المختصين في الإعلام من مختلف المؤسسات والمجالات بهدف توعية أفراد المجتمع بمخاطر الإشاعة، ودفعهم إلى التأكد من مصادرها، وخلق سلوك إيجابي في الرد على ناقل الإشاعة.