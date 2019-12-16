 وطنا نيوز -جامعة البترا تعقد ورشة عن جدوى المشاريع الصغيرة لسيدات ناعور
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جامعة البترا تعقد ورشة عن جدوى المشاريع الصغيرة لسيدات ناعور
التاريخ : 30-12-2019 06:36:44 المشاهدات: 1281

وطنا اليوم-عمان:نظم قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة البترا ورشة عمل حول دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية للمشاريع الصغيرة ضمن محور خدمة المجتمع المحلي.

وقدمت الدكتورة بنان الفلاح مع مجموعة من طالبات القسم شرحًا لآلية عمل الجدوى الاقتصادية وحسابها، بالإضافة إلى مجموعة من النصائح لسيدات المجتمع المحلي في بلدة ناعور.

وأشارت الفلاح إلى أن الورشة تأتي ضمن نشاطات قسم العلوم المالية والمصرفية في جامعة البترا لتقديم الاستشارات والخدمات المالية للمجتمع المحلي، ايماناً بدور جامعة البترا في المسيرة التنموية.




















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