جامعة البترا تعقد ورشة عن جدوى المشاريع الصغيرة لسيدات ناعور

وطنا اليوم-عمان:نظم قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة البترا ورشة عمل حول دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية للمشاريع الصغيرة ضمن محور خدمة المجتمع المحلي.

وقدمت الدكتورة بنان الفلاح مع مجموعة من طالبات القسم شرحًا لآلية عمل الجدوى الاقتصادية وحسابها، بالإضافة إلى مجموعة من النصائح لسيدات المجتمع المحلي في بلدة ناعور.

وأشارت الفلاح إلى أن الورشة تأتي ضمن نشاطات قسم العلوم المالية والمصرفية في جامعة البترا لتقديم الاستشارات والخدمات المالية للمجتمع المحلي، ايماناً بدور جامعة البترا في المسيرة التنموية.







