 وطنا نيوز -مشاركة مميزة لجميعة الياسمين لأطفال متلازمة داون خلال اليوم العالمي لذوي الاعاقة
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مشاركة مميزة لجميعة الياسمين لأطفال متلازمة داون خلال اليوم العالمي لذوي الاعاقة
التاريخ : 30-12-2019 06:35:24 المشاهدات: 1181

وطنا اليوم-عمان: استضافت جامعة عمان العربية جمعية متخصصة في متلازمة داون، خلال فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة.

ونظمت كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية إحتفالاَ باليوم العالمي لذوي الإعاقة بعنوان (أنا أستطيع) برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم.

ويأتي هذا الإحتفال الذي يصادف الثالث من كانون أول من كل عام، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 347 والذي بدأ الإحتفال به عام 1992.

وجاءت مشاركة جمعية الياسمين لأطفال الداون، التي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، خلال فعاليات إحتفال اليوم العالمي من خلال تنفيذ فقرات فنية متمثلةً بالدبكات الشعبية، والعزف الموسيقي، والتمثيل، وعرض مشغولات يدوية جميعها من تنفيذ وتصميم أطفال الجمعية.



 










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