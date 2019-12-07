استراتيجية المحيط الازرق محاضرة في عمان العربية

وطنا اليوم-عمان:نُظمت اليوم الاثنين في جامعة عمان العربية محاضرة حول استراتيجية المحيط الأزرق. وقد تناولت المحاضرة موضوع استراتيجية المحيط الازرق (Blue Ocean strategy) ومحاورها ومكوناتها، قدمها عميد كلية الاعمال في الجامعة الاستاذ الدكتور بلال برهم.

وعرض الدكتور برهم خلال المحاضرة التفاعلية التي حضرها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام الاكاديمية ومديري الدوائر الإدارية، لمفهوم الاستراتيجية التي تتعلق بعد الاستسلام لظروف السوق وخلق ظروف جديدة ومساحات وحدود جديدة في السوق ، لمعالجة السوق وخلق مساحات جديده للتنافس.

كما بين عميد كلية الاعمال انواع الاستراتيجيات في السوق ومنها الاستراتيجية الدفاعية، والاستراتيجية الهجومية ، والفروقات بين استراتيجية المحيط الازرق والمحيط الاحمر (Blue Ocean and Red Ocean ) من حيث التنافسية، وخفض الكلف، والابتكارية، فضلا عن عرض موجز عن مفهوم الاستراتيجية الخضراء ذات الصلة بـخلق الفرص متجاوزا المخاطر والضغوطات في السوق.

وأشار للخطوات الخمسة التي يتحقق من خلالها التحول والتغيير عبر استراتيجية المحيط الازرق وتبدأ بتحديد موقعك أو مركزك الحالي في السوق، وأين يمكن ان تكون وكيف يمكن او ماهي طرقك للوصول إلى الموقع او المركز الجديد،و البدء بتنفيذ خطواتك المخطط لها.

وقال إن استراتيجية المحيط الأزرق مبنية على التفكير الابداعي،و والعمل والتنسيق والتخطيط وتحليل عناصر السوق لتشخيص واقعه الحالي والبحث عن طريق جديد او مسار جديد في السوق يعتمد على تحليل عناصر السوق وتحديد العناصر التي تؤخذ بشكل موثوق، والعناصر التي يجب أن تعزز، والعناصر الجديدة التي يجب أن تصنع.