 وطنا نيوز -طلبة جامعة البترا يزورون "AGT" للتعرف على تقنيات الأبنية الخضراء
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طلبة جامعة البترا يزورون "AGT" للتعرف على تقنيات الأبنية الخضراء
التاريخ : 30-12-2019 02:50:06 المشاهدات: 1232

وطنا اليوم-عمان:زار وفد من طلبة التصميم الداخلي في كلية العمارة والتصميم بجامعة البترا مقر المجموعة العربية الفنية ATG، للتعرف على أعمال الشركة ومنتجاتها في مجال الأبنية الخضراء على المستوى المحلي والعالمي، وقدم فريق متخصص من الشركة محاضرة علمية للوفد الزائر إلى جانب جولة تعريفية.

وأشار المشرف على الزيارة أستاذ مادة التصميم الداخلي بجامعة البترا الدكتور نزار حداد إلى أن الزيارة تمت بالتعاون مع المجلس الأردني للأبنية الخضراء خاصة وأن المجموعة العربية الفنية حاصلة على شهادة بلاتنيوم وهي أعلى تصنيف في نظام الأبنية الخضراء (LEED) في الأردن










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