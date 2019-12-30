قسم الارشاد النفسي في فيلادلفيا يفتتح معرض المهارات الحياتية للطلبة

وطنا اليوم-عمان:افتتح الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا المعرض العلمي لطلبة مادة المهارات الحياتية في قسم الارشاد النفسي في كلية الآداب والفنون في الجامعة .

وتجول الدكتور الشيخ سالم في ارجاء المعرض الذي اشتمل على أعمال الطلبة ومهاراتهم الإبداعية واشغالهم التي ترجموها من الجانب النظري إلى الجانب العملي في مجالات فن الاقناع، والحوار، والتسامح، ومهارات الاتصال، والدافعية للإنجاز، والقبعات الست، وكيفية التعامل مع الغضب وقوة الإرادة، والتفكير الإبداعي واتخاذ القرار والقيادة والمواقف الحياتية المختلفة، واشتمل على نظرة الطلبة في كيفية الارتقاء بالتعليم من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي.

وأبدى رئيس الجامعة والحضور اعجابهم بالمعرض ومحتوياته والجانب العملي الذي تجلى فيه .

وقال الدكتور عدنان الطوباسي أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي المساعد مدرس مساق المهارات الحياتية أن الجامعات تنمو وتتطور بالفكر الإبداعي والنظرة الثاقبة إلى المستقبل، وأنه لا فائدة من الكتب الدراسية إذا لم تجد تطبيقاً لها على أرض الواقع، وهذا المعرض يأتي في اطار الانطلاق من الجانب النظري في تدريس المواد إلى الجانب العملي وقدم الطلبة للحضور من خلال هذا المعرض رؤيتهم بكيفية انتقال مدارسنا وجامعاتنا من التلقين إلى المهارات حيث أن ذلك يتم من خلال : أن يؤمن عضو هيئة التدريس بذلك، وأن يتساوى الجانب النظري مع العملي، وبالنقاش والحوار والعصف الذهني وإثارة الدافعية، ويحث الطلاب على إعداد أوراق العمل والتقارير والأبحاث، والإيمان بالرأي والرأي الآخر، وبطرق العمل والمجموعات التدريبية التعاونية، وبحل المشكلات بطرق علمية ابتكارية خلاقة، وبامتلاك مهارات الاتصال والتواصل، وبالطموح نحو النجاح والانجاز والقيادة والتأثير، وبالانفتاح على الآخر والاستفادة من تجاربه، وبالنظرة الإيجابية للحياة والتفكير الناقد، وبالمطالعة والمنافسة والتقدير الإيجابي للذات، وبأن الإبداع لا ينمو ولا يتطور إلا بالحرية، وبتعزيز قيم التعاون والعدالة والانتماء والعطاء والأخلاق.