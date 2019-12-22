نصب تذكاري مبادرة لطلبة عمان العربية

ورعى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم اطلاق المبادرة بحضور عميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور عماد الزهيري وعدد من أعضاء الهيئيتن التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

واكد مدرس المساقات الخدميه في الجامعة صاحب المبادرة والفكره الدكتور متعب محمد العتيبي ان فكرة المبادرة تحقق حزمة من الافكار التي من شانها تحفيز طلبة الجامعه للمشاركة في العمل الجماعي وتبادل الاراء باستخدام التكنولوجيا الرقمية والتي يمكن من خلالها ان يكون العمل على مستويات منها الجماعي والفردي مشيراً الى ان موضوع اقامة نصب لهذه المبادرة في ساحة الجامعة تاتي تجسيدا للفكرة بحيث يلمس الطلبة اثر جهدهم وعملهم من خلال اطلاع اقرانهم في الجامعة عليها لتشكل حافزا للطلبة الاخرين لاطلاق افكار ابداعية من هذا النوع .

والدكتور العتيبي مدرس في جامعة عمان العربية متخصص في فنون المبادرات الريادية التي تعتمد على التحفيز ونقل المشاركين الى استغلال اوقات فراغهم بافضل الاساليب وبما يخدم مسيرتهم التعليمية ويفتح لهم افاقا جديدة في حياتهم التعليمية والعملية مستقبلا







