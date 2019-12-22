 وطنا نيوز -تمريض فيلادلفيا تقيم اليوم الصحي لكليتها
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
تمريض فيلادلفيا تقيم اليوم الصحي لكليتها
التاريخ : 29-12-2019 08:43:30 المشاهدات: 1438

وطنا اليوم-عمان:أقامت كلية التمريض وبالتعاون مع كليّة الصيدلة وقسم هندسة الجينات وبأشراف فريق طلبة       RN team helper يوماً صحياً لطلّاب الجامعة ،تضمّن اليوم الصحي العديد من الانشطة والفعاليات منها أخذ قراءة لمستوى السكّر وضغط الدم ومعرفة الزمرة  بالإضافة الى توعية صحية بخصوص القراءات والتغذية السليمة و استخدام المضادات الحيوية و التداخلات الدوائية و تأثيرها على جسم الانسان، بالإضافة الى اختبار للصحة النفسية وبعض النشاطات الترفيهية، وقد راجع في هذا اليوم ما يتجاوز 500 طالب من داخل الجامعة  .

ونال هذا النشاط الدعم اللازم من كادر عمادة كليّة التمريض ممثّلة بالدكتورة فدوى الحلايقة عميدة الكلية حيث شجعّت على اقامة مثل هذه الانشطة للفائدة التي تعود على الطالب الجامعي الذي أشاد بمثل هذه الانشطة  التي تعزز الصحة لديه من الناحيتين العلمية والعملية  . 








تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق