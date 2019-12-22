تمريض فيلادلفيا تقيم اليوم الصحي لكليتها

وطنا اليوم-عمان:أقامت كلية التمريض وبالتعاون مع كليّة الصيدلة وقسم هندسة الجينات وبأشراف فريق طلبة RN team helper يوماً صحياً لطلّاب الجامعة ،تضمّن اليوم الصحي العديد من الانشطة والفعاليات منها أخذ قراءة لمستوى السكّر وضغط الدم ومعرفة الزمرة بالإضافة الى توعية صحية بخصوص القراءات والتغذية السليمة و استخدام المضادات الحيوية و التداخلات الدوائية و تأثيرها على جسم الانسان، بالإضافة الى اختبار للصحة النفسية وبعض النشاطات الترفيهية، وقد راجع في هذا اليوم ما يتجاوز 500 طالب من داخل الجامعة .

ونال هذا النشاط الدعم اللازم من كادر عمادة كليّة التمريض ممثّلة بالدكتورة فدوى الحلايقة عميدة الكلية حيث شجعّت على اقامة مثل هذه الانشطة للفائدة التي تعود على الطالب الجامعي الذي أشاد بمثل هذه الانشطة التي تعزز الصحة لديه من الناحيتين العلمية والعملية .



