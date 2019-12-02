الهندسة المدنية بطل دوري جامعة البترا

وطنا اليوم-عمان:توج فريق كلية الهندسة المدنية بجامعة البترا بطلاً لدوري كليات الجامعة في كرة القدم للعام الدراسي 2019/2020 في المباراة الختامية التي جمعته مع فريق كلية العلوم الإدارية في الصالة الرياضية في عمادة شؤون الطلبة، والتي أقيمت برعاية الدكتور فتحي الفاعوري عميد شؤون الطلبة وبحضور عميد كلية الهندسة الدكتور خالد رمضان ورئيسة قسم النشاط الرياضي سوسن ابو رمح.

وانتهي اللقاء الذي جمع الفريقين واتسم بالندية العالية بنتيجة 4/3 وقد تناوب امين الجمرة ومحمود جمال وعبد الله أبو زمع على تسجيل أهداف فريق الهندسة المدنية وكما سجل موسى الخواجا ويزن الذنيبات ومحمد سلامة للإدارية.

شارك في البطولة 16 فريقاً من كليات الجامعة وأقيمت على مدار أسبوعين، شارك في تحكيم مبارياتها الكابتن إبراهيم أبو ناب والكابتن محمد العزام.



